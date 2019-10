" Peut-on réduire l'homme à ce qu'il est possible de mesurer de lui ? "

C'est la tentation actuelle des GAFA et de l'émergence du pouvoir des algorithmes. Pour Pierre Gueydier, professeur à l'UCO et qui interviendra à la journée Essentiel'Mans du 12 octobre, la tentation serait de voir " la machine, par sa rationalité et sa neutralité, remplacer le gouvernement des hommes pour palier l'échec du politique et du droit." C'est en tout cas la théorie de la cybernétique qui surgit dans l'immédiate après-guerre.