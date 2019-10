Pharm'Aging propose un cosmétique anti-age issu de la recherche

Créée à Marseille, la société Pharm’Aging est une société spécialisée dans le vieillissement et notamment dans les soins permettant de prévenir le vieillissement cutané. Elle exploite un brevet international issu de la recherche biomédicale française dont les molécules ont des applications dans la cosmétique et la santé. Son premier actif anti-âge: la Lygalamine, cible plusieurs mécanismes du vieillissement cutané et ainsi repousse l’apparition des rides. Plus qu’une innovation technologique, Pharm’Aging propose une nouvelle stratégie de lutte contre le vieillissement cutané.Pharm’Aging ne promet pas un rajeunissement utopique. Néanmoins, son actif anti-âge : préventif sera votre atout majeur du « bien vieillir ». Son effet est scientifiquement prouvé et a une action quelque soit l'âge.

En 2002, le Dr SASAKI entreprend des recherches pour développer de nouvelles molécules pouvant traiter les complications liées au diabète et à certaines maladies neurodégénératives comme Parkinson et Alzheimer.Ces 15 ans de recherche ont permis au docteur SASAKI de perfectionner ces molécules aboutissant à plusieurs publications et le dépôt de 3 brevets successifs. Dans le cadre de recherches menées au sein d’une unité mixte de recherche du Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) et de l’Université Jules Verne Picardie, une équipe de chercheurs composée de M. André SASAKI, Mme Elodie LOHOU, M. Pascal SONNET et Mme Agnès BOULLIER a mis au point deux nouvelles familles de molécules ayant un effet anti-AGE et anti-ALE avec des applications potentielles dans la cosmétique, le traitement des effets secondaires du diabète et des maladies neurodégénératives.