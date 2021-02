Philippe Larguèze et Benjamin Cuier relèvent le gant

Issus du métier de chefs de produits textile de sport, Philippe Larguèze et Benjamin Cuier créent FST Handwear en 2008 et « relèvent le gant » au sens propre : A Grenoble, capitale historique du gant, ils créent une ligne de gants au design artistique toujours renouvelé, une gamme entièrement réalisée dans la région. Et ils décident d’en favoriser la distribution par des commerces indépendants de centre-ville, désormais près de 400 dans toute la France et au-delà.

Après deux confinements et la tristesse des villes mortes, la clientèle plébiscite la nouvelle collection : une invitation au voyage vers l’Est ou vers la nature champêtre.

Accessoire de mode indispensable en hiver, cadeau apprécié, le gant réveille votre tenue et fait vivre votre commerçant préféré. A vous de relever le gant ! Et si vous en perdez un, demandez le réassort. Ou partez pour un nouveau voyage !