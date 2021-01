Philippe Lutz, Directeur général Thalassa Ile d'Oléron Novotel

La Thalassothérapie est une activité économique propre aux régions du littoral.

Et c'est à Colbert que nous la devons, puisqu'il a interdit le transport de l'eau de mer dans les terres !

Une activité qui répondait d'abord à des besoins de rééducation et qui s'est étendue au bien-être dans les années 90, suite au désengagement de la sécurité sociale qui prenait en charge une part des soins.

Aujourd'hui, contrairement au thermalisme, c'est une offre de bien-être et de détente qui s'adresse à une clientèle élargie qui recherche les bienfaits de l'eau de mer.

Des pompes immergées en mer pour prélever l'eau.

Pourquoi tant de soin pour travailler avec de l'eau de mer ? Parce que parmi ses caractéristiques il y a une apesanteur très faible mais pas seulement et c'est ce que Philippe Lutz partage avec nous aujourd'hui.

Une clientèle qui a évolué, se fidélise. Près de 50 000 personnes viennent chaque année profiter de l'accueil d'un hôtel de plus de 100 chambres, d'un cadre exceptionnel et de soins divers dispensés par un personnel d'hydrothérapeute et esthéticiennes formé pour des protocoles sur mesure.

En 20 ans d'expérience on a vu contre toute attente la clientèle se rajeunir et se masculiniser. De plus, les clients arrivent plus stressés avec un besoin important de se mettre entre parenthèses.

Pour demain les innovations continueront de proposer une prise en charge de plus en plus complète des clients, pour un meilleur lâcher prise.

Demain commence aujourd'hui !