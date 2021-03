Philippe Saunier-Plumaz : Avec ExplorJob, parlez métier avec un pro

Lorsqu’on se retire des affaires après une vie professionnelle de chef d’entreprise, comment contribuer encore à la vie économique ? Philippe Saunier-Plumaz a choisi le partage à grande échelle : au sein d’une association créée pour l’occasion, il a monté ExplorJob.

Il s’agit d’une plateforme collaborative mettant en relation des « explorateurs » ayant besoin d’informations sur des métiers et les professionnels de ces métiers qui acceptent d’en parler pendant une heure, par exemple au téléphone. Tous sont bénévoles. L’accès est gratuit pour tous.

Pour les professionnels de tous horizons et tous niveaux, c’est un beau partage, l’occasion le cas échéant de plaider pour les métiers « en tension » difficile à pourvoir et parfois le repérage de talents. Pour les « explorateurs » (lycéens, étudiants mais aussi actifs en reconversion), c’est l’accès à de précieuses informations de première main sur le métier et les chemins qui y mènent. C’est parfois aussi l’accès à un réseau.

La plateforme contribue à éviter les erreurs d’orientation. Chaque année, 200 000 jeunes Français abandonnent leur première année universitaire et tentent de se réorienter. 55% des actifs souhaitent changer de voie professionnelle tout en trouvant très difficile le changement. Qu’ils ne disent plus « Comment savoir ? »

La plateforme ExplorJob se finance par le mécénat et des subventions des collectivités territoriales. Elle compte surtout sur vous – inscrivez-vous et parlez métier !