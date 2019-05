Pierre DEMEUSY - PDG du groupe DEMEUSY

Comment passe-t-on d'ingénieur chez EDF à Boulanger ? L'écart paraît considérable, voire peu probable, et pourtant c'est bel et bien le parcours de Pierre DEMEUSY, PDG de la chaîne de boulangerie dans le bassin Nord-Francomtois. Quel fut alors son parcours ? Et qu'en est-il de ses engagements en tant que chef d'entreprise ? Réponse de Pierre Demeusy au micro de Charles Bernard dans votre rendez-vous "L'entrepreneur engagé" !