Pierre Lenganey, libraire entreprenant

A l'aube de la cinquantaine, Pierre Lenganey quitte l'industrie automobile pour reprendre la librairie Le Passage à Alençon. Un choix audacieux qui fait sa plus grande joie trois ans plus tard. Il mène cette petite PME culturelle de 15 salariés tambour battant, l'engageant dans mille et un nouveaux projets. Le livre est chez lui une passion créatrice.