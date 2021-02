Pierre Matiot

Forte d’environ 220 000 étudiants, la Région Hauts-de-France fait partie des pôles d’enseignement supérieur les plus importants de France. Son attractivité est due à la qualité de ses centres d'enseignement supérieur ou professionnel. Comment prépare-t-on les futurs acteurs économiques de notre région ? Au delà du savoir ou du savoir-être, les écoles, centres de formations ou universités doivent-ils dispenser un savoir-être ? Quelle économie régionale y prépare-t-on pour demain ? Pierre Mathiot, directeur de Sciences Po Lille et l'un des pères de la réforme du baccalauréat et du lycée, nous fera partager sa vision et quelques pistes pour construire demain une économie régionale qui accueille et ait du sens.