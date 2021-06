Pierre Poussin, savoir grandir et faire grandir.

A 24 ans, il a lancé son magasin de matériel informatique et réparation au coeur d'Alençon. 12 ans plus tard, à la tête de onze salariés, le trentenaire a su grandir et faire grandir son entreprise.



Il est associé au groupement d'entreprise Alliance du Numérique qui lui permet de mieux servir ses clients professionnels et particuliers. Un sens du service au client qui lui est cher. De même que la volonté de mettre la main à la pâte pour diminuer, à son niveau, l'empreinte écologique du secteur informatique.