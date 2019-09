PLAYZZ: Des jeux. Du cinéma. Des missions. Du bonheur et de la formation sans en avoir l'air

Pour offrir une incroyable expérience de jeu, aux parents comme aux enfants, Playzz mélange le cinéma à des jeux physiques et informatiques. Playzz, start up de Marseille Innovation est accompagnée par les équipes du Facebook start up garage.

Parce qu’on a tous envie de s’évader et de vivre des aventures, on commence ce jeu éducatif par… une séquence cinéma ! Des princes fanfarons et des princesses guerrières, un royaume menacé, un terrible dragon… Embarquez-vous dans l’aventure ! Et comme on vous a épargné les scènes les plus tranchantes, vous pourrez les partager avec vos moins de 12 ans pour les initier en toute tranquillité.

Résultat ? Les personnages fantastiques vous lancent des défis dignes d’un guerrier expérimenté !

Du jeu éducatif hors écran, mais c’est vous le maîtreCe jeu est fait pour… vous. Mais aussi pour vos enfants ! Alors pendant que vous vous amusez à gérer en tant que maître de l’univers du jeu, les jeunes aventuriers s’activent pour résoudre les défis, avec le matériel de la box de jeu, et guidés par vos précieux conseils (hé oui, vous êtes un guerrier expérimenté après tout). Grâce à vous, les padawans boosteront leur mémoire, leur concentration, et leur créativité ! Et tout ça, hors écran

