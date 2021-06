Présent & Sens

Aujourd’hui, nous recevons ensemble dans les studios de RCF Léa Arrault, la fondatrice de Present & Sens qui propose des coffrets cadeaux éco-responsables made in Touraine. Cette toute nouvelle entreprise remet les productions locales et artisanales au cœur des cadeaux touristiques et cadeaux d'affaires en vous permettant d'offrir des cadeaux "réellement de chez nous” ... Léa vous en dit plus dans cette interview !