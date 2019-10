Prolaser : vos cartouches d'encre ont plusieurs vies 5/5

Créé en 1999, le Groupe Prolaser est l'un des principaux fournisseurs en Europe de consommables recyclés alternatifs pour imprimantes et multifonctions pour les cartouches jet d'encre et les toners laser. 10 millions de cartouches sont collectées par an par cette entreprise vendéenne, 4 millions sont remises sur le marché. Prolaser s'est imposé petit à petit comme un des acteurs incontournables de l'économie circulaire pour les consommables d'imprimantes.



Jean-Marc Aubineau, son pdg évoque pour nous cette longue expérience dans les processus de recyclage de vos cartouches.