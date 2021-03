Proximité et écoute : le service à la personne

"La crise sanitaire que nous traversons a braqué les projecteurs sur les populations les plus fragiles de notre société.



Nous vous proposons aujourd’hui de creuser une filière économique et professionnelle qui s’est beaucoup développée et structurée depuis une dizaine d’année, celle du service à la personne. Ainsi la FEDESAP (fédération française des services à la personne et de proximité) compte plus de 3000 adhérents, compte 99000 salariés, accompagne plus de 650 000 familles et personnes. Elle forme aussi plus de 15000 personnes tous les ans.



Pourquoi un tel intérêt pour cette offre de service , qui est notamment une alternative aux EPAHD quand 91% des personnes souhaitent vieillir à domicile? Qui sont ces nouveaux métiers d’aide à la personne? Quel est leur modele économique , Autant de questions que nous souhaitons aborder avec notre invité de ce jour : mr Jean Pierre Coué, président de Alsa care à Obernai/Lingolsheim. "