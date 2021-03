Et cette semaine nous allons vous présenter l'entreprise individuelle

" Puissance et Liberté" , spécialisée en équicoaching.

Elle est basée à Ste Catherine de Fierbois et elle a été créée par Sophie Londez qui est à la fois coach consultante et équicoach spécialisée en intelligence émotionnelle.

Le cheval étant le miroir immédiat de l’intention, de l’énergie, des émotions, des gestes et de leur cohérence.

L'équi-coaching ou simplement: savoir-être.

Les séances ont lieu au centre équestre du Noyer à Saint- Branchs.

puissanceetliberte.fr