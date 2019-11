Cette semaine David Wirig nous présente Randstad Search, un acteur incontournable de l'emploi.

Implanté dans les plus grandes métropoles françaises, Randstad Search est dédié à la recherche et l'évaluation des profils middle et top management de l'entreprise.

Blandine Bellando, manager du bureau de Tours, met au cœur de son action la création d'emplois et la croissance durable, façonnant le monde du travail avec une expertise humaine unique.