Recruter différemment avec le groupement d'employeurs

Le Mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes a organisé jeudi 29 octobre 2017 la journée régionale de l'emploi associatif. Et parmi les ateliers de formation proposés à Lyon, a été évoquée la question du groupement d'employeurs. Ce système déjà répandu dans le milieu agricole consiste à se regrouper entre employeurs pour mutualiser les compétences de salariés. Une solution pour éviter le recours au temps partiel et la multiplication des petits contrats horaires. Aujourd'hui, le groupement d'employeurs se développe dans le secteur culturel et le secteur associatif sportif.

Yves Pierre, président du Groupement d'employeurs Geo Sport 63 dans le Puy-de-Dôme, nous présente les avantages de ce système.



