Rencontre avec Cécile Thiry, créatrice de la rôtisserie ambulante Chez Cécile. C'est à 18 ans que Cécile décide de créer sa propre entreprise de vente ambulante sur les marchés du Calvados et de la Manche de rôtisserie et de plats préparés. Accompagnée par l'ADIE pour la structuration administrative et financière de l'entreprise, Cécile choisit de mettre en avant des produits locaux de qualité en valarisant l'origine et le savoir-faire de ses partenaires.