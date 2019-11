Rencontre avec Gaëlle CERISIER, créatrice de POMME CERISE

POMME CERISE est une entreprise créée par Gaëlle CERISIER dont l'objet est de former, et les professionnels de la petite enfance à la communication bienveillante et les enfants en difficulté scolaire, afin de les aider à (re)trouver le plaisir d'apprendre.

Tout au long de cette semaine, Gaëlle nous présente son activité au sein de POMME CERISE qui est aussi une association dont le but est de soutenir les parents dans leur lien qui les unit avec leurs enfants, en favorisant les interactions parents-enfants.