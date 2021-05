Rencontre avec Sophie Boursin, fondatrice de So Com'

Sophie Boursin a créé So Com' en 2009 après plus de quinze années de vie professionnelle en tant que chargée de communication pour le théâtre du Préau, centre dramatique national de Vire. Elle nous présente son parcours et les valeurs qu'elle met au centre de son entreprise pour grandir elle-même en tant que dirigeante, faire grandir son équipe et son agence de communication.