René Baldaccini, Radio Star, la Provence et les 100 ans de son oncle César

Il est comme nombre de marseillais un enfant d’immigrant italiens. Ses arrière grands parents se sont installés à la Belle de Mai . Son grand-père, Omer y tenait une belle cave à vin dont le jeune fils César, né en 1921 faisait les livraisons. René est son neveu et César deviendra César , une sommité de l’école de Nice, l’artiste des compressions et du pouce. Il aurait 100 ans cette année et René nous livre son vécu avec cet oncle extraordinaire. René est aussi et d’abord un chanteur , qui a composé notamment avec le musicologue de notre radio Philippe Gueït une œuvre étonnante, Ex Cathedra que l’on entend dans cette émission.

Mais René Baldaccini est surtout le fondateur il y a presque 40 ans de Radio star, une radio priée locale qui a parfois durement mais vaillamment a passé ces quatre décennies à se renouveler dans la fidélité à Marseille, à la Provence et à la jeunesse. Et Radio Star reste le premier réseau indépendant de la région.

Parcours d'une vie d’exception, une vie d’artiste, de fidélité et de générosité au micro de Christian Apothéloz