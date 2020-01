Réseau Entreprendre et le Challenge Nautique

Sophie de Sagazan, chargée de mission Réseau Entreprendre en Charente-Maritime, a eu l'idée de participer au Challenge Nautique rochelais qui se déroulera en juin prochain. Parmi les membres del 'équipage : Damien Petit, dirigeant du cabinet de coaching "B-Novalinéa", Antoine Desprès, gérant de l'agence de communication "Plus Com", et Harold Menendez, lauréat de Réseau Entreprendre et directeur de l'agence "Petit Fils" à La Rochelle.