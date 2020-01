Roc Confortation : les métiers du confortement de structure

Roc Confortation, ce sont avant tout des compétences variées allant du confortement de falaises à la maçonnerie générale, du renforcement de fondations à l’aménagement de l’habitat troglodytique permettant de sécuriser coteaux, caves, maisons fissurées ou châteaux.

Ce savoir-faire reconnu dans toute la France, fruit d’un management participatif et de formations inclusives, est imagé par des chantiers remarquables : renforcement des remparts des châteaux de Saumur et Chaumont-sur-Loire, de falaises à Blois et Nantes, de la caserne de la Garde républicaine.

Pour nous présenter cette entreprise, David Wirig reçoit son dirigeant: Grégoire Pierson.