A la veille du 106ème Tour de France, nous nous intéressons cette semaine au vélo avec la présentation de la boutique Royal Bike Shop à Notre Dame d'Oé avec ses deux gérants: Laura et Anthony Murillo.

Depuis 2017 leur boutique vous propose la vente de vélos et d'accessoires ainsi que la réparation de toutes marques de cycles.

Situé au Nord de Tours, le magasin Royal Bike Shop vous accueille le lundi de 14h à 19h et du mardi au samedi de 09h30 à 12h00 et de 14h à 19h00 hors jours fériés.

Vous trouverez en magasin un large choix de vélos Italien, Colnago, Wilier, Pinarello, Bianchi, Dedacciai ainsi qu'une gamme de VTT et de vélos à assistance électrique.