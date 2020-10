S'orienter en ligne avec la région Grand Est

Consciente qu'une bonne orientation est l'une des clefs de la réussite professionnelle, la région Grand Est propose des outils et des services innovants en direction de tous les publics et notamment des jeunes.

Au micro de Nicolas Dufour, Clémence Nowak, cheffe de Service Mission orientation et pilotage , présente les salons virtuels instaurés avant l'été et qui vont devenir une modéalité pérenne ; et Emmanuel Journot, chef de service adjoint du Service orientation, présente les offres de service Orientest, un portial dédié à l'orientation