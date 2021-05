Sabine Dubuis, pour une mode 100% circulaire, inspirante et créative

Fondée en 2020, Modimalisme est une jeune entreprise lilloise qui propose un nouveau modèle économique pour l'industrie textile. Son objectif ? Accompagner les entreprises textiles dans leur transiton vers l'économie circulaire et générer localement des valeurs positives et durables. Soutenue par l'Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie), la région Hauts de France et Rev3 (mission régionale pour amplifier la Troisième révolution industrielle en Hauts-de-France), Modimalisme s'appuie sur un collectif de talents locaux, designers, modélistes, ateliers solidaires, marques textile pour revaloriser les invendus et les surplus textile. Modimalisme vient de lancer une première opération "capsule" avec Damart pour une collection en séries limitées d'une mode circularisée par la création de modèles uniques à partir d'invendus. L'occasion de découvrir comment l'industrie textile peut s'inventer une nouvelle dynamique pour la planète.