Sam DAHMANI, Délégué Général de la French Tech des Hauts de France

C’est en 2016 que le gouvernement de l’époque crée les conditions pour regrouper des investisseurs, des décideurs et des community builders avec pour ambition : faire de la France un des pays les plus attractifs pour les start up.

Dans ce mouvement, les Hauts de France sont depuis 2019 labellisée « capitale french tech » et compte 400 adhérents

La start up est devenu un pan significatif de notre économie.

On a souvent traduit « start up » par « jeune pousse ». ; le cabinet KPMG a comptabilisé 10 000 start up en 2020, soit une progression de 20%. Les start up contribuent à hauteur de 10% de la création d’emploi.

Le pari de l'innovation.

le salon de las Vegas, le CES est le temple de l’innovation, depuis plus de 60 ans

Ce show room mondial de l’innovation la plus poussée et du prototype accueille près de 5000 exposants chaque année

De son coté, la France est au 12° rang mondial des pays les plus innovants , pour comparaison, l’UK est au 4° et l’Allemagne au 9°

on a gagné 4 places en un an, c’est encourageant

il reste du chemin à faire!

pour nos entrepreneurs en devenir, 3 references:

HDFiD: https://www.hautsdefrance-id.fr/

La French Tech : https://lafrenchtech.com/fr/a-propos/

un livre de référence : La transformation fulgurante , Pierre GIORGINI