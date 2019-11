Samir Abdelkrim la voix des jeunes de l’Afrique numérique

Depuis trois ans il organise Emerging Valley, le sommet annuel qui rassemble au cœur de la Provence les leaders de la Tech africaine, les investisseurs, les experts africains et mondiaux de l’innovation se tiendra cette année les 3, 4 et 5 décembre 2019 à Marseille et the camp (Aix-en-Provence) en partenariat avec la Commission Européenne et l’Agence française de développement !

La troisième édition d’EMERGING Valley mettra en lumière le partenariat digital entre l’Afrique et l’Europe.



Plusieurs dizaines d’incubateurs et d’acteurs de l’innovation de l’Union Européenne et d’Afrique vont se rassembler à Emerging Valley pour développer du business, réaliser des partages d’expérience et établir des partenariats à travers plusieurs activités de co-création et de mise en réseau !