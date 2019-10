Scania, un constructeur poids lourd de l'Anjou 5/5

Scania, constructeur de poids lourds et de tracteurs est installé depuis environ 30 ans en Anjou. L'usine à Ecouflant, les bureaux à Angers. Nous recevons toute cette semaine pour parler de l'entreprise, Koen Knoops, PDG de Scania France. Dans ce dernier épisode de la semaine, on parle des défis futurs à relever pour Scania France et de son avenir.