Serge Magdeleine, Crédit Agricole Alpes Provence: l'esprit coopératif face au Covid

Serge Magdeleine a pris ses fonctions le 1er mai 2020, en plein confinement. Une nomination inattendue, car elle fit suite au décès de son prédécesseur Thierry Pomaret, en date du 17 novembre 2020. Serge Magdeleine, ingénieur des ponts de formation, a commencé sa carrière dans le conseil puis dans les années 2000, il a piloté une start-up, une fintech puis il est entré au Crédit Agricole en 2001 et il porte l’esprit coopératif de la banque et sa proximité avec le terrain comme une valeur fondatrice de son action comme de celle de la banque.

La banque n’a pas levé le pied au cours du confinement. En mars, affirme Serge Magdeleine « nos agences restées ouvertes pour ses habitants et toujours 100 % en digital ». Le Crédit Agricole a ainsi pu distribuer 5 500 prêts garantis par l’État pour un montant de 600 millions€. Les crédits de trésorerie ont bondi de 41 %. Les crédits à l’habitat ont même augmenté de 3,7 %, alors que certaines banques ont mis le pied sur le frein. Plus de 3 milliards d’euros de nouveaux crédits ont été distribués dont 1,8 milliard d’euros de crédits habitat.

Symbole de valeurs vivaces, l’Assemblée générale a attribué en 2020, 3 % du bénéfice distribuable en mécénat :

1 % pour La Fondation du Crédit Agricole Alpes Provence, qui accompagne des projets dans les domaines de l’éducation, de la culture, de la santé, du patrimoine et de la recherche.

1 % pour le fonds de dotation Caap Innov Eco dédié à la phase d'amorçage.

1 % pour le terroir et le label « Le sport pour valeur » qui depuis 6 ans, encourage la diversité du sport et ses valeurs éducatives.

Pour 2021, Serge Magdeleine, veut pousser les feux et travaille à la croissance : « Nous continuerons de soutenir les secteurs économiques en difficulté, en accompagnant toujours les clients qui investissent, se développent et opèrent leurs transformations, qu’elles soient digitales ou environnementales. Nous avons investi 10 M€ dans la formation des hommes et des femmes de l’entreprise, dans la modernisation et la digitalisation de notre réseau commercial, et envisageons de recruter plus de 230 jeunes collaborateurs dont une centaine en alternance (pour pallier 130 départs). Notre organisation doit évoluer avec une démarche « agile à l’échelle » pour transformer notre organisation et permettre de faire face aux nouveaux défis avec une mutation du rôle des agences bancaires, mais surtout pas leur disparition. »



Le Crédit Agricole Alpes Provence en quelques chiffres clefs