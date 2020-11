Serge Vidal : "nous sommes dans une démarche de conquête du numérique"

Les commerces non essentiels sont fermés depuis tout juste une semaine à cause du confinement. Parmi eux se trouvent des artisans commerçants. Quel regard sur la décision d'interdire la vente de produits "non essentiels" dans les supermarchés? Quelle place du numérique dans l'artisanat? Serge Vidal, le président de la chambre des métiers et de l'artisanat de Haute Loire et d'Auvergne Rhône Alpes est l'invité du 1/4 heure économique.