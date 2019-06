Solid Agri 26 : la page Facebook solidaire

Orage, pluie et grêle se sont abattus sur la Drôme samedi dernier. Dans cette catastrophe naturelle est aussi né un bel élan de solidarité. Une page Facebook a été créée : Solid Agri 26.

Orage, pluie et grêle se sont abattus sur la Drôme samedi dernier. Les agriculteurs ont été particulièrement touchés. Des exploitations entières sont détruites. Certains mettront des années à s’en remettre. Mais dans cette catastrophe naturelle est aussi né un bel élan de solidarité. Une page Facebook a été créée pour mettre en contact agriculteurs et consommateurs. Varoujean Nazar est à l'origine de cette initiative. Près de 130 ventes ont déjà eu lieu et presque 2 tonnes de produits ont été écoulés.