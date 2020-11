Solutions pour le développement durable

Aujourd’hui, nous recevons ensemble l’une de ces femmes exceptionnelles d’Indre et Loire. Anaïs Gascon, toute nouvelle entrepreneuse, engagée et positive.

Anais est consultante en développement durable. Elle aide les entreprises à agir pour leur transition écologique et à développer des solutions et des gestes éco-responsables. Mais aussi, a les valoriser.