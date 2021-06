Sophie Trenteseaux "MakeSenz"

MakeSenz est une marque de soins éco-consciente, engagée vers une beauté saine et authentique qui protège la peau, la santé et l’environnement.

Tous nos produits (certifiés BIO) sont pensés pour simplifier vos routines beauté et pour améliorer leur efficacité grâce au choix d’ingrédients naturels qui redonnent à votre peau son plein pouvoir sur le long terme.