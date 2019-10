Sound to Sight, l'intégrale

Diplômés de la première mouture du master de design sonore de l’ESBA (École Supérieure des Beaux-Arts) du Mans en 2012, Antoine Charon et Florestan Gutierrez créent l’entreprise Sound to Sight l’année suivante. Sur ce marché émergent du design sonore, les compétences et la créativité de la start up mancelle sont d’ors et déjà internationalement reconnues dans les grands pôles de l’industrie, du médical et du patrimoine.