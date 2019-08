St Etienne, pays de la mécanique avec Annabelle Greco Jauffret et la sté Chavot

Aujourd'hui Joëlle Arsac reçoit Annabelle Greco Jauffret dirigeante de l’entreprise Chavot qui perpétue l'engagement familial puisque la jeune femme représente la quatrième génération de dirigeant de la société.

Une société de mécanique qui s'inscrit dans la tradition industrielle stéphanoise et qui est très spécialisée en forage , alésage, carottage ...

Jeune dirigeante, Annabelle Greco Jauffret est passionnée de relations humaines. Elle crée des conditions modernes de travail et forme des collaborateurs à ces nouveaux métiers de techniciens spécialisés en mécaniques, en des lieux qui ne ressemblent en rien à l'atelier d'autrefois .

Annabelle n'était pas du tout "programmée" pour prendre les commandes mais elle a aidé petit à petit son père à un moment où celui ci en avait besoin et puis elle y a pris goût. Elle a commencé en bas de l'chelle et est arrivé finalement à la tête de l'entreprise.

On la retrouve au micro de Joëlle Arsac dans ce numéro de l’émission "Entreprendre" sur RCF.