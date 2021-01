Stéphane Getto, directeur général de l'hebdomadaire La Semaine (rediffusion)

A l'automne 2020, la Foire Internationale de Metz (la FIM) rassemblait plus de 500 acteurs institutionnels et économiques de la Grande Région au Parc des expositions de Metz-Métropole. L'occasion pour Guy Keckhut de rencontrer l'un d'eux : Serge Getto, directeur de la publication du mensuel Grand Est et de l'hebdomadaire La Semaine. Ensemble ils analysent les changements profonds et conjoncturels de la presse écrite et locale : choix éditoriaux, équilibres économiques... focus sur l'hebdomadaire local de référence en Lorraine.