Stéphanie Habenstein "vanilla milk"

Chaque vendredi à 11h30, samedi à 11h00 et lundi à 20h00

Chaque semaine, dans Futur Composé, nous rencontrons des chefs d’entreprise et acteurs de l’économie (rurale et urbaine, petite et grande, sociale et solidaire ou financière et industrielle). Ils nous partagent leur itinéraire, leurs convictions, leur foi, mais aussi leur vision de l'avenir et du bien commun. En témoignant sur leur engagement pour demain, ils nous amènent à réfléchir sur le futur que nous composons.