Synergie Family, la start up sociale

Synergie Family est une start-up associative fondée en 2009 par Frank Tortel et Laurent Choukroun qui développe, depuis plus de 10 ans, des actions à fortes valeurs éducatives au bénéfice de l’enfance, de la jeunesse et de la famille.

Ils sont en charge du périscolaire dans 150 écoles de Marseille, interviennent dans la médiation de rue, les clubs sportifs, les MJC et MPT…

Synergie Family et le LICA ,deux structures marseillaises ,ont été retenues au cours de l’appel à projets national, 100% Inclusion, pour leur projet Right To Repair. Des solutions innovantes pour créer le marché du travail de demain et construire une inclusion durable et épanouissante.

Danslecadre du Plan d’investissement dans les compétences, la Ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a lancé 100% inclusion, dans le but de favoriser les projets les plus innovants en matière de remobilisation, d’accompagnement, de développement et de valorisation des compétences des publics qui en ont le plus besoin.

C’est un consortium formé de plusieurs structures qui a remporté l’appel à projets : ICL (Institut Catholique de Lille) CRI (Centre de Recherches Interdisciplinaires) avec 2 structures marseillaises, Synergie Family et le LICA (Laboratoire d’Intelligence Collective et Artificielle). RightTo Repair va être expérimenté sur les territoires de Roubaix, Paris-Montreuil et Marseille pour un public cible-neets, chômeurs de longue durée, personnes handicapées et particulièrement les femmes.