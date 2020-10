Team France Export : dans le Cantal, l'importance de l'exportation

Du 29 septembre au 15 octobre 2020, du lundi au vendredi à 18h10

Entrepreneurs, vous souhaitez reconquérir vos positions à l’international et tout savoir sur le Plan de Relance Export ? Participez aux Rendez-vous de la Team France Export ! Du 6 au 15 octobre, retrouvez un programme de 50 événements, la plupart en ligne et gratuits (rdvteamexport.fr), avec à la clé des solutions export utiles et sur mesure. 1 500 participants sont attendus. 30 partenaires de la #TFEAURA sont mobilisés pour la relance de l’export dans la région. Du 29 septembre au 15 octobre, les CCI sont dans le 18/19 régional. Découvrez leur action précieuse pour relancer l’économie et l’export au plus près des entreprises, dans les territoires. | Une émission en partenariat avec la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cadre des RDV Team France Export, avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Business France, Bpifrance et Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Retrouvez RCF Lyon en podcast sur rcf.fr et sur les réseaux sociaux @RCFLyon (Facebook, Twitter, LinkedIn).