Depuis 2004, Cédric Le Goff développe et dirige Tépacap Le Mans, l’un des plus grands parcs français d’activités en pleine nature. Aux micros de Valérie Fade-Py et de Josué Girandier, le dirigeant revient sur ce métier complexe et passionnant qui allie des activités de loisirs sportifs et le travail sur le vivant.