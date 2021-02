Thierry Chevalier, Technosens : La télé du futur est entrée en EHPAD

Technosens, l’entreprise fondée en 2007 par Thierry Chevalier grâce à un prix d’innovation, offre des solutions digitales aux EHPAD, afin de faciliter le lien entre résidents, soignants et familles.

Pour le résident âgé, il s’agit principalement d’allumer sa télévision qui a été « augmentée ». Elle se transforme alors en outil de communication, comme un smartphone, la simplicité en plus. Pour le personnel, on parle sécurité et soins mieux adaptés aux besoins des résidents. Et la famille peut entrer en contact à distance avec son senior. A terme, Technosens prévoit d’étendre son action aux séjours à domicile, qu’ils soient temporaires ou non.

La notion de surveillance à distance et le traitement de données dans ce contexte peuvent questionner, aussi la configuration de l’installation prévoit-elle que la caméra ne puisse pas être actionnée à distance. Bien maîtrisé, voilà un outil qui ajoute l’aide numérique à l’aide humaine et médicale dont ont besoin les plus âgés.

L’entreprise, dont sont actionnaires de grands groupes, s’implique dans la formation aux objets connectés et prévoit de passer de 20 à 30 collaborateurs. Faites partie de l’aventure !