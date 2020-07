Thierry Uring, délégué général de l'Udimec

Union d’entrepreneurs, l’Udimec fédère plus de 600 entreprises technologiques et industrielles de l’Isère et des Hautes-Alpes, soit 50 000 salariés, dans les domaines aussi divers que le nucléaire, l’aéronautique, le ferroviaire, la construction mécanique, les équipements électriques & électroniques et les entreprises de services à l’industrie.