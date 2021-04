Thomas Kerjean, Pdg de Mailiblack part en guerre contre le cybercriminalité en entreriprise

Thomas Kerjean a baroudé dans les GAFAM et y a appris tous les métiers des high-tech. Patron de Mailinblack depuis 2019 de Mailinblack, Thomas Kerjean se définit comme un enfant des GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft), un ancien d’Accenture et de Microsoft, diplômé́ de Sciences Po Aix en Provence et de l’ESCP. Il est aux manettes de Mailinblack depuis deux ans. En 2019, l’entreprise marseillaise, spécialisée dans la lutte antispam, avait levé 14 millions d’euros auprès d’Entrepreneur Venture, du Crédit Agricole et de la Caisse d’épargne.

Fondée en 2003 par Damien Neyret et Christophe Baralotto, accompagné à ses débuts par Marseille Innovation, adoptée très vite, grâce au bouche-à-oreille, par les entreprises et institutions phocéennes, l’entreprise 100 % made in France, a tracé sa route et protège aujourd’hui 12 000 comptes, avec un taux de renouvellement de 96 % des clients.

Ce Breton a choisi Marseille pour développer un leader national de la lutte contre la sécurité. Fort de son expérience dans l'antispam avec le service le plus efficace du marché, il pivote vers un service contre les cybers-attaques, pour sécuriser le télétravail, forcer à la vigilance et permettre à chacun de travailler en paix, L’équipe est intervenue bénévolement pendant la pandémie pour des hôpitaux victimes d’attaques dangereuse pour la vie des patients.