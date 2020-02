Cette semaine nous allons parler vélo en vous présentant Till Start qui est une marque déposée de la SARL Jérome Bafour Etudes et Réalisation.

Il s'agit d'un home-trainers à destination des cyclistes.

L’ensemble du développement et de la production est réalisé en France et dans leurs locaux de Luynes.

Le modèle One est le résultat d’un développement en association avec des sportifs de haut niveau français notamment Vincent Pelluard, Cécile Delaire et Jean Paul Stéphan.

Pour nous présenter cette marque locale qui a le vent en poupe nous recevons son concepteur: Jérôme Bafour.

www.till-start.com