Tremblaye, une société familialle

Depuis 60 ans, le transporteur manceau Tremblaye, s’adapte avec agilité aux problématiques de ses clients et contribue au bien-être de ses collaborateurs, tout en réduisant son empreinte carbone. Au micro de Josué Girandier et de Valérie Fade-Py, le président du groupe, Hervé Tremblaye évoque cette politique de gestion des ressources humaines, dans une structure qui implique 11 sociétés et 400 collaborateurs.