Votre magazine économique en Touraine présenté par Marie-Hélène Guéreau.



Savez-vous ce qu’est un « Révélateur de Talents » ? Ecoutez mon invité de ce jour, Edouard de Warren, qui va vous expliquer comment il accompagne des femmes et des hommes, jeunes ou moins jeunes, à trouver en eux-mêmes les ressources dont ils ont besoin pour transformer leur vie et atteindre des objectifs dont ils se pensaient incapables !



Son enthousiasme et son optimisme sont contagieux…… Vous pouvez, également, retrouver toutes les informations sur le site www.trevelio.fr