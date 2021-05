Aujourd’hui, nous recevons ensemble dans les studios de RCF Touraine une de ces femmes géniales d’Indre et Loire. Anne Sophie Carrois Janvier, elle a créé, avec son associée, une entreprise de vente de vêtements et accessoires de seconde main ! Twice Upon a time.

Les contes de fées commencent souvent par Once upon a time : Il était une fois. Ici les vêtements entament une seconde vie : Il était une deuxième fois, Twice Upon a time.



Anne Sophie nous présente donc cette friperie pas comme les autres!