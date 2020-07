Un programme pour soigner les maux dans l’entreprise

Les raisons d'être du programme

L’engagement des salariés : Manque d’autonomie, de considération, nivellement vers le bas, infantilisation, présentéisme, peur de perdre son emploi, peur de ne pas avoir de promotion, perte de temps lors de réunions inutiles avec des tours de tables interminables… Autant de situations qui engendrent un désengagement significatif des collaborateurs que les initiés appellent burn-out, bore-out (ennui au travail) ou brown-out (manque de sens). En conséquence, ces troubles anxieux entachent directement la physiologie du corps avec une dégradation de la qualité du sommeil, de la vitalité cardiovasculaire, du métabolisme, des fonctions hormonales et digestives, ou encore de la réponse immunitaire.

La performance de l’entreprise : 68 % des actifs déclarent connaître un ou plusieurs problèmes de santé chroniques : stress (30 %), maux de dos (26 %) ou migraines (24 %)1. Ces maladies, dont l’origine anxieuse est incontestablement professionnelle, entraînent absentéisme, turnover, sinistralité dont le coût global s’élève à plus de 13 000 € par an et par salarié ².

Le ressenti des salariés s’amplifie sur une déshumanisation de l’entreprise et une culpabilisation douloureuse à porter. Pourtant, les entreprises démultiplient les actions pour apporter du bonheur au travail : formations de gestion du stress, séminaires de cohésion d’équipe, cours de yoga, paniers bio, salles de repos, postes de Chief Happiness Officers (responsable du bonheur au travail).

Une action préventive forte sur la Vitalité

WELLNESS mené par Sabrya CHAAF répond au besoin de lutter contre l’absentéisme et la sinistralité au travail en soulageant des dégâts physiologiques du stress et en améliorant les relations interpersonnelles : alimentation, plantes, huiles essentielles, hygiène de vie, respiration sont autant d’outils possibles pour atteindre cet objectif.

Une action préventive forte sur les Ressources Humaines

PERFORMANCE menée par Virginie FOREST répond au besoin de transformation des entreprises dans un monde du travail en pleine mutation, intégrant au fur et à mesure une génération Z aux attentes bien spécifiques : actions sur l’organisation interne de l’entreprise, sur les pratiques managériales et sur les leviers de motivation.