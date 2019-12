Une boucherie certifiée "bio", ça existe aussi !

Dans les pratiques des agriculteurs, et en particulier des éleveurs, la prise en compte combinée de la santé des consommateurs, de celle des paysans , ainsi que de l'état des sols et de l'environnement est en progrès rapide.

Pour que des filières de produits certifiés biologiques se consolident, il faut qu'existent des consommateurs prêts à faire évoluer leurs achats. Mais aussi des commerçants jouant le jeu de ces produits, sans pour autant faire grimper leurs prix.

Dans le domaine de la boucherie et de la charcuterie, un exemple d'entreprise montre que c'est possible.

Pour l'émission "Entreprendre", Vincent Berthet est reçu cette semaine par Denis Mosnier, boucher à St-Etienne.

Pour plus d'informations, www.leboucherbio.fr