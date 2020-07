Une Eglise-Brasserie à Rouen !

Le terme d’Eglise-Brasserie interroge… un vrai mélange des genres qui peut heurter, voire choquer !

Pourtant, au Moyen-Âge, les moines sont les seuls à savoir lire et comprendre les écrits relatant le brassage de la bière. Les abbayes s’en servent pour attirer les pèlerins avec une boisson populaire qui génère même une source de revenus pour la paroisse.

Rappelons que l’abbaye de Saint-Wandrille, en Normandie, a renoué très récemment, et avec grand succès, avec ce savoir-faire ancestral !

Mais revenons au vocable d’Eglise-Brasserie, qui est le nom d’un lieu, en préparation, à Rouen.

Ecoutons Pierre-Marie Soulat et Benoît Rousset, associés-fondateurs de la Brasserie Ragnar et porteurs du projet de réhabilitation de l’église Saint Nicaise de Rouen qui ambitionnent d'en faire la plus grande Eglise-Brasserie du monde !

RCF est partenaire du projet d'Eglise-Brasserie et vous fera vivre cette aventure exceptionnelle pendant les 3 ans que devrait durer le chantier de transformation de l'Eglise Saint-Nicaise.